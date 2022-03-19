نجل رئيس تركمانستان السابق يصبح رئيسا للبلاد

تولى سردار بيردي محمدوف، الذي انتخب رئيسا لتركمانستان في الانتخابات التي جرت في البلاد يوم 12 مارس الجاري، تولى اليوم السبت، منصبه رسميا.

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وأفادت وكالة "TDH" بأن مراسم التنصيب جرت في عاصمة البلاد عشق آباد.

وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في تركمانستان، الثلاثاء الماضي، أن سردار بيردي محمدوف فاز بالانتخابات الرئاسة المبكرة بعد حصوله على 72,97% من أصوات الناخبين.

وتم الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في تركمانستان بعد أن أعلن أبوه، الرئيس (السابق) قربان قولي بيردي محمدوف عن رغبته في إفساح المجال السياسي للشباب والاستقالة من منصب رئيس البلاد، في حين لا يزال يحتل منصب رئيس مجلس الشيوخ في برلمان البلاد.

المصدر: تاس