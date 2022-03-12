روسيا: مقترحاتنا لواشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية لم تعد قائمة

أكدت الخارجية الروسية أن المقترحات التي تقدمت بها موسكو إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو بهدف وضع نظام ضمانات أمنية متبادلة للحفاظ على الأمن في القارة الأوروبية لم تعد قائمة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم السبت: "لا أستطيع القول إن المقترحات التي تحدثتم عنها لا تزال قائمة، لأن التوازن تغير جذريا والوضع حاليا مختلف تماما، والمهمة تكمن الآن في ضمان تحقيق الأهداف التي طرحتها قيادتنا قبل بدء العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)، وهذه الأهداف أعلنت مرارا ومعروفة جيدا".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن مستقبل هيكل أمن أوروبا ونظام الرقابة على التسلح يتوقف على مدى استعداد الغرب بقيادة الولايات المتحدة للتعاون مع موسكو في هذا الشأن.

وقال: "اتخذنا خطوات ملموسة جدا بغية الحفاظ على هيكل أمن أوروبا ومنعه من الانهيار نتيجة للنهج الإجرامي غير المسؤول إطلاقا الذي يتبعه النظام الحالي في كييف ورعاته الغربيون بقيادة الولايات المتحدة".

وأعرب ريابكوف عن استعداد وسعي روسيا إلى استئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار معاهدة "ستارت 3" الخاصة بتخفيض الأسلحة النووية، مضيفا: "يتوقف كل شيء على واشنطن".

وحمل نائب الوزير واشنطن المسؤولية عن "تسميم الأجواء في المنصات الدولية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال مستمرة رغم التوترات الحالية.

المصدر: وكالات