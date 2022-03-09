وزير الخارجية الأوكراني: لا توقعات عالية جدا من لقائي مع لافروف في أنطاليا

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن تحفظه إزاء نتائج لقائه المرتقب مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا التركية غدا الخميس.

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وقال كوليبا في كلمة ألقاها على الهواء مباشرة عبر "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "نعد للمحادثات مع نظيري الروسي سيرغي لافروف، التي ستجري غدا ونعمل جاهدين الآن من أجل إجرائها بأكبر قدر ممكن من الفعالية. لكني أقول لكم بصراحة إن توقعاتي من هذه المحادثات متحفظة ولا أعلق عليها توقعات عالية جدا، مع أننا بالتأكيد سوف نحرص على الانتفاع منها إلى أقصى درجة".

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا سوف تصر على وقف إطلاق النار وتحرير أراضيها وحل المشكلات الإنسانية الناجمة عن الأعمال القتالية المستمرة في بلاده.

وأضاف: "نحن أقوياء وواثقون بأنفسنا وسوف نسعى للاستفادة (من المحادثات) إلى أقصى حد لمصلحة أوكرانيا وشعبها. أما ما الذي سنحصل عليه في نهاية المطاف فهو موضوع آخر، يتوقف إلى حد ما على طبيعة التعليمات والتوجيهات التي تلقاها السيد لافروف قبل توجهه إلى هذه المحادثات". وأعرب كوليبا عن أمله أن يتعامل نظيره الروسي مع هذه المحادثات "تعاملا جديا بعيدا عن أي منظور دعائي، بل مع الاعتناء بالبحث عن سبل إنهاء هذه الحرب".

وكان كوليبا أكد الاثنين الماضي أنه سيجتمع مع نظيره الروسي في تركيا يوم 10 مارس الجاري. وفي اليوم نفسه أكدت وزارة الخارجية الروسية خططا لإجراء لقاء بين الوزيرين الروسي والأوكراني بمشاركة نظيرهما التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي أواخر هذا الأسبوع.

المصدر: "إنترفاكس"