وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أنه سيلتقي لافروف في تركيا يوم 10 مارس
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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في تركيا يوم 10 مارس الجاري.
وقال كوليبا في تصريح: "من المقرر أن ألتقي لافروف في العاشر من الشهر الحالي، وإذا وصل إلى أنطاليا فسأطير أنا أيضا وأجلس معه ونتحدث".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت الاثنين خططا لإجراء لقاء بين لافروف وكوليبا بمشاركة نظيرهما التركي على هامش منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي أواخر هذا الأسبوع.
المصدر: "نوفوستي" + RT