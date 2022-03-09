ترامب يتهم أوروبا باستغلال الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أوروبا "تستغل" الولايات المتحدة في قضية حظر واردات الطاقة من روسيا.

وقال ترامب في بيان: "لقد تم التأكيد للتو أن معظم الدول الأوروبية لن تتبع الولايات المتحدة في مقاطعة النفط والغاز الروسي. وكالعادة، فإن الولايات المتحدة وحدها، وأوروبا تستغل هذا طالما أننا نحميهم، والآن نقرأ الأخبار الكاذبة بأن الجميع تبعوا بايدن في الصراع ضد روسيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

المصدر: "نوفوستي"