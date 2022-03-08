هولندا وألمانيا تعتزمان نشر صواريخ "باتريوت" بسلوفاكيا

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها تعمل مع ألمانيا على نشر صواريخ باتريوت أرض - جو في سلوفاكيا بناء على طلب حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت وزيرة الدفاع كاجسا أولونغرن إن "الائتلاف الحاكم في هولندا يوافق من حيث المبدأ على الانتشار على الجانب الشرقي للتحالف كإجراء دفاعي".

إقرأ المزيد

وأضافت أن "نحو 150-200 جندي هولندي سيتوجهون شرقا بنظام الصواريخ بمجرد أن يمنح مجلس الوزراء الموافقة الرسمية".

وأوضحت أن الصواريخ يمكن أن تسقط الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز حتى ارتفاع 20 كيلومترا.

ودخلت أنظمة باتريوت التابعة للجيش الهولندي الخدمة من قبل في حربي الخليج وتمركزت في جنوب تركيا في الفترة من 2013 إلى 2015 لاعتراض الصواريخ التي قد يتم إطلاقها من سوريا.

وأعلنت ألمانيا أواخر الشهر الماضي أنها تخطط لإرسال صواريخ باتريوت إلى سلوفاكيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"