مينسك تنفي إرسال أي قوات أو جنود إلى أوكرانيا

نفى مساعد وزير الدفاع البيلاروسي ليونيد كاسينسكي انخراط أي معدات أو قوات عسكرية بيلاروسية في العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال كاسينسكي عبر قناة "CTV" البيلاروسية: "نحن لا نشارك في الصراع الدائر في أوكرانيا اليوم. ولا يوجد أي جندي بيلاروسي وأي معدات بيلاروسية على أراضي أوكرانيا".

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وأكد أن القوات المسلحة مكلفة باتخاذ تدابير مشددة لضمان أمن مواطني بيلاروس، وأمن حدودها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تتم من أجل "منع اختراق أراضي جمهورية بيلاروس من قبل المجموعات التخريبية، وتوريد الأسلحة والذخيرة. ونتحدث مرة أخرى علنا أن هذه الإجراءات تتم أيضا لمنع توجيه ضربة في ظهر حليفنا الاستراتيجي روسيا".

ولفت كاسينسكي إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد إجراءات تعبئة في الجمهورية.

المصدر: تاس