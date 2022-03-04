بيلاروس تعزز دفاعاتها الجوية على كامل حدودها
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أفاد نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروس العقيد أناتولي بولافكو، بأن البلاد عززت دفاعاتها الجوية على طول محيط الحدود بالكامل.
وقال العقيد أناتولي بولافكو، نائب قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي: "المئات من الجنود يقومون باستمرار بمهمة مراقبة الوضع الجوي على طول المحيط الخارجي لحدود الدولة بالكامل".
وتابع قائلا: "ووفقا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، عززنا قوات دفاعاتنا الجوية. وقد أتاح لنا ذلك بشكل كبير زيادة فعالية الدفاع الجوي بالكامل".
المصدر: تاس