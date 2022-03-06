ضبط محاولة تهريب أكثر من 7 ملايين سيجارة إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

أعلنت السلطات اليونانية عن ضبط أكثر من 7 ملايين سيجارة خلال محاولة تهريبها إلى دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

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وأوضحت وزارة الشحن اليونانية أن مسؤولي الهيئة المركزية لميناء إيغومنيتسا بغرب اليونان، اعتقلوا رجلا يبلغ من العمر 64 عاما من دولة أجنبية لم تذكر اسمها بتهمة التهريب.

وعثرت السلطات التي صادرت شاحنته المزودة بثلاجة، يوم الجمعة، على 7198200 سيجارة مخبأة في أكثر من 5000 حاوية من الزبادي، إذ بلغ مجموع الرسوم الجمركية والضرائب المتهرب منها على البضائع المصادرة أكثر من 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار).

وأضاف بيان الوزارة، نقلا عن التحليل الذي تم حتى الآن، أن "الكمية المصادرة من السجائر المهربة كان من المقرر توزيعها في الأسواق غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

المصدر: "فرانس برس"