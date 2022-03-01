خفر السواحل اليوناني ينتشل ست جثث من شاطئ جزيرة ليسبوس

انتشل خفر السواحل اليوناني، شرقي البلاد، ست جثث لأشخاص يشتبه أنهم كانوا مهاجرين لقوا حتفهم لدى محاولتهم الوصول إلى اليونان قادمين من الساحل التركي القريب.

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وقال خفر السواحل، في بيان، إنه تم العثور على جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من بلدة ميتيليني بالجزيرة".

ولم تكن هناك علامات على حطام قارب، كما لم يسبق اكتشاف الجثث أي اتصال بأرقام الطوارئ حول قارب في محنة بالقرب من الجزيرة، بحسب خفر السواحل. ولم يكن أي من الغرقى الستة يرتدي سترات نجاة.

وبدأت عملية بحث وإنقاذ في المنطقة بثلاثة زوارق لخفر السواحل ومروحية وسفن قريبة للبحث عن ناجين محتملين، بينما تفتش السلطات الساحل أيضا.

المصدر: AP