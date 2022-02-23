الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفارة اليونانية

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وسلمته مذكرة احتجاج، إثر ما قالت إنه "تعرض مواطنين أتراك للإصابة على يد خفر السواحل اليوناني".

وجاء في بيان نشرته وكالة الأناضول أن "الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطنين أتراك على يد خفر السواحل اليوناني".

#عاجل | الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال سفارة أثينا لدى أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطنين أتراك على يد خفر السواحل اليوناني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2022

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، حمّل في وقت سابق السلطات اليونانية مسؤولية مقتل مهاجرين قرب الحدود بين تركيا واليونان.

وتتهم أنقرة بانتظام السلطات اليونانية بابعاد المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى تركيا خلال محاولتهم العبور إلى اليونان الأمر الذي تنفيه أثينا على الدوام.

من جهتها أيضا تتهم اليونان، تركيا بغض الطرف عن الأشخاص الذين يحاولون العبور إلى اليونان في انتهاك لاتفاق أبرم في مارس 2016 وينص على بذل تركيا جهودا فعلية للحد من حركة الهجرة من أراضيها.

المصدر: وكالات