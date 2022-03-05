فرنسا تتهم بريطانيا بـ"انعدام الإنسانية" في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين

اتهمت فرنسا بريطانيا بـ"انعدام الإنسانية" في مساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين يسعون للانضمام إلى عائلاتهم في المملكة المتحدة عبر ميناء كاليه الفرنسي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في رسالة إلى نظيرته البريطانية بريتي باتيل إن تعامل المملكة المتحدة "غير مناسب أبدا" ويظهر "نقصا في الإنسانية" تجاه اللاجئين الذين غالبا ما يكونون "في محنة".

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وحث لندن على إقامة حضور قنصلي مناسب في كاليه لإصدار التأشيرات.

المصدر: "أ ف ب"