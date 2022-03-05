وزير فرنسي ينصح الشركات الفرنسية "بعدم التسرع في مغادرة روسيا"

نصحت الحكومة الفرنسية الشركات الفرنسية "بعدم التسرع في مغادرة روسيا"، وذلك بعد أن تم فرض قيود غربية على شخصيات وكيانات روسية.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيجارو" اليوم السبت نقلا عن مشارك في اجتماع عقد أمس في قصر الإليزيه، دعي إليه ممثلو الشركات الفرنسية الرائدة.

وقال المصدر: "لقد تم تذكيرنا بأن لكل شركة الحق في أن تعمل بشكل مستقل وتحدد استراتيجيتها في السوق الروسية".

وأضاف، أن "وزير الاقتصاد والمالية (الفرنسي) برونو لومير قال إنه من الأفضل إيقاف العمل مؤقتا بدلا من مغادرة روسيا بشكل مستعجل وعدم تحذير أي شخص".

وقبل ذلك علق الكرملين على خروج الشركات الأجنبية من روسيا، وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية.

وقال: "في مجال ما سننتظرهم كثيرا، في مجال آخر سننتظرهم أقل، لأن شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التي غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، وعقب ذلك فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، وتزامن ذلك مع إعلان شركات أجنبية الخروج من السوق الروسية.

المصدر: تاس