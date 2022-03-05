طهران: المئات من مواطنينا لم يتمكنوا من مغادرة أوكرانيا نظرا لقيود التجنيد الإجباري هناك

أعلنت السلطات الإيرانية أن المئات من المواطنين الإيرانيين لم يتمكنوا من الخروج من أوكرانيا نظرا لقيود التجنيد الإجباري التي تطبقها كييف.

وأفاد السفير الإيراني لدى كييف منوشهر مرادي بأن "معظم الراغبين بالخروج هم من الطلاب ويبلغ عددهم حوالي 1200 شخص والباقون من المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا، وعدد كبير منهم يحملون جوازات سفر أوكرانية، ولذا فلا يمكنهم المغادرة بسبب قيود التجنيد الإجباري التي أعلنت عنها الحكومة الأوكرانية".

المصدر: RT