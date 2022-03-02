 
مباشر

إيران توصي من تبقى من مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فورا

أخبار العالم

إيران توصي من تبقى من مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فورا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/simf

أوصت طهران الإيرانيين المتبقين في المدن والقرى الأوكرانية بالمغادرة بشكل عاجل عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وحسب وكالة "إسنا"، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا عقب الإعلانات السابقة لوزارة الخارجية وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في كييف، جاء فيه: "نطلب من الطلاب مغادرة أوكرانيا، على الرغم من أن عددا قليلا من المواطنين الإيرانيين لم يتقدموا بعد لمغادرة أوكرانيا".

وحث المكتب المواطنين الإيرانيين الذين ما زالوا يعيشون في المدن والقرى الأوكرانية على مغادرة البلاد فورا عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، ونشر أرقام الهاتف المخصصة للأسئلة.

المصدر: "إسنا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا