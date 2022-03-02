إيران توصي من تبقى من مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فورا

أوصت طهران الإيرانيين المتبقين في المدن والقرى الأوكرانية بالمغادرة بشكل عاجل عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وحسب وكالة "إسنا"، أصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية بيانا عقب الإعلانات السابقة لوزارة الخارجية وسفارة جمهورية إيران الإسلامية في كييف، جاء فيه: "نطلب من الطلاب مغادرة أوكرانيا، على الرغم من أن عددا قليلا من المواطنين الإيرانيين لم يتقدموا بعد لمغادرة أوكرانيا".

وحث المكتب المواطنين الإيرانيين الذين ما زالوا يعيشون في المدن والقرى الأوكرانية على مغادرة البلاد فورا عبر حدود رومانيا ومولدوفا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، ونشر أرقام الهاتف المخصصة للأسئلة.

المصدر: "إسنا"