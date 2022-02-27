الجنود الأوكرانيون يلقون سلاحهم ويخلون مواقعهم مع تقدم قوات دونيتسك

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن جنود الجيش الأوكراني انسحبوا من مواقعهم مخلفين وراءهم أسلحتهم وعتادهم على خط التماس بعد هجوم شنته قوات دونيستك مدعومة بتغطية نارية من الجيش الروسي.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل هجوم قوات جمهورية دونيتسك، ألقى عناصر الجيش الأوكراني على خط التماس مع قوات كييف أسلحتهم، وانسحبوا من مواقعهم تاركين وراءهم عتادهم.

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وأشارت الوكالة إلى أن المواقع التي أخلاها الجيش الأوكراني جنوب دونيتسك تم العثور فيها على قواذف مضادة للدبابات وقنابل يدوية وقذائف، ومخزون كبير من المؤن والمعدات.

المصدر: "نوفوستي"