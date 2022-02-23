وزير خارجية أوكرانيا: التحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة
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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب أن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "يضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".
وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: "نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة".
وأضاف أن "أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا".
وتابع: "لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح".
المصدر: "سبوتنيك"
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