أوكرانيا تطلب من بريطانيا إمدادها بالمزيد من الأسلحة

أعلنت أوكرانيا أنها طلبت من بريطانيا إمدادها بالمزيد من الأسلحة، مشيرة إلى أنها في صدد تقديم طلب مماثل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في تصريح صحفي: "هذا الصباح، توجهت برسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس طلبت فيها إمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية، وسأتقدم اليوم بنفس الطلب إلى الولايات المتحدة".

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المصدر: "نوفوستي"