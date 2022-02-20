بوريل: لا توجد هناك دولة أنفق عليها الاتحاد الأوروبي أموالا أكثر من أوكرانيا

قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لم ينفق أموالا على أي دولة أكثر من أوكرانيا، التي تلقت 17 مليار يورو من بروكسل، منذ عام 2014.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال الرئيس الإستوني السابق، كيرستي كاليولاند، حول احتمال البدء الطارئ للمحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال بوريل في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد: "لا توجد هناك دولة أنفق عليها الاتحاد الأوروبي أموالا أكثر من أوكرانيا. 17 مليار يورو مبلغ كبير. لكن يجب عليها أن تمر عبر طريق طويل للإصلاحات".

وأضاف المسؤول الأوروبي: "يجب أن نواصل السير على هذا الطريق وتعزيز روابطنا ونضمن فرص الإصلاح. بالطبع، لا يزال أمام أوكرانيا الكثير لتفعله، لأن الإصلاحات لم تكتمل بعد. أوكرانيا تعمل بنشاط، ولكن لا يزال أمامها طريق طويل لتحقيق النجاح".

المصدر: