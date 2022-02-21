 
مباشر
عاجل
لافروف: الولايات المتحدة تسعى للالتفاف على مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

"نوفوستي": انفجارات في منطقة مطار دونيتسك شرق أوكرانيا

أخبار العالم

Sputnik Сергей Батурин
مرك مطار دونيتسك شرق أوكرانيا مدمر بأعمال قتالية مع القوات الحكومية.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfww

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بوقوع انفجارات عدة في منطقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا وسط تصاعد حاد للأعمال القتالية بين الجيش الحكومي والقوات المحلية.

إقرأ المزيد
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: احتدام المعارك بالقرب من الحدود الروسية
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: احتدام المعارك بالقرب من الحدود الروسية

وذكرت الوكالة استنادا إلى مراسلها في المدينة أن منطقة المطار تتعرض لقصف مدفعي.

ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا، التي تستمر فيها أزمة عسكرية سياسية نشبت عام 2014، تصعيدا حادا حيث تحدثت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا عن أنشط عمليات قصف تتعرضان لها خلال الأشهر الأخيرة، متهمتين السلطات في كييف بانتهاك سافر لنظام وقف إطلاق النار.

والجمعة أعلن كل من رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، ورئيس لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، بدء عمليات إجلاء سكان الجمهوريتين إلى أراضي روسيا بهدف تفادي سقوط ضحايا بين المدنيين على خلفية تصاعد الأعمال القتالية وتحذيرات من شن السلطات في كييف هجوما واسعا للسيطرة على المنطقة عسكريا.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا