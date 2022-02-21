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رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: احتدام المعارك بالقرب من الحدود الروسية

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رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: احتدام المعارك بالقرب من الحدود الروسية
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، عن "تفاقم حاد" للوضع في منطقة ماريوبول، مضيفًا أن معركة جارية بالقرب من الحدود مع روسيا.

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وقال بوشلين في بيان: "لقد تصاعد الموقف في ماريوبول بشكل حاد. هاجم مسلحو اللواء 36 مواقع وحدات القوات الشعبية في منطقة كومينترنوفو. هناك تجري معركة بالقرب من الحدود مع روسيا".

وشدد بوشلين على أنه "نتيجة لقصف بقذائف الهاون والمدفعية، قتل جندي من قواتنا الشعبية وأصيب آخرون".

ومنذ يوم الخميس الماضي، تصاعد الوضع في دونباس، وأعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا عن عشرات الهجمات من قبل القوات الأوكرانية.

كما أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عمليات الإجلاء للمواطنين إلى منطقة روستوف الروسية، تضم  النساء والأطفال وكبار السن، على خلفية تصاعد حدة القصف والتوتر في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس).

المصدر: نوفوستي

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