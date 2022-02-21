رئيس البرلمان الأوكراني: بلادنا مستعدة لإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ

أعلن رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) الأوكراني روسلان ستيفانتشوك أن بلاده مستعدة لإعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على خلفية تفاقم التوتر في منطقة دونباس.

إقرأ المزيد

وقال ستيفانتشوك اليوم الاثنين: "أوكرانيا جاهزة لكل السيناريوهات، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ لكني آمل أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد".

وخلال الأيام الأخيرة تفاقم التوتر الأمني في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا حيث تتبادل قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من طرف واحد) من جهة، والسلطات الأوكرانية من جهة أخرى، اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك الرامية إلى تسوية النزاع في دونباس وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

والسبت الماضي، أعلنت سلطات دونيتسك ولوغانسك التعبئة العامة في أراضيها، على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في المنطقة.

وتزامن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود مع أوكرانيا بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

المصدر: "تاس"