بمواجهة "أذرع إيران"..إسرائيل تجري تجارب طالت النظام الدفاعي "القبة الدفاعية" البحرية (صور +فيديو )

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء سلسلة تجارب "ناجحة" طالت النظام الدفاعي "القبة الدفاعية" البحريةـ النسخة المطورة لنظام القبة الحديدية.

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وفي التفاصيل، أجرى سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع مديرية الأبحاث وتطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، وشركة رافائيل للصناعات الجوية، أجرى بنجاح، سلسلة من تجارب اعتراض "القبة الدفاعية" البحرية، وهي النسخة المطورة لنظام القبة الحديدية، انطلاقًا من سفينة "ساعار 6" لمواجهة مجموعة تهديدات تفرض وجودها بآليات متعددة، وتولى جنود سفينة الصواريخ "ماجن" تفعيل التجربة، تمهيدا للإعلان عن القدرة التشغيلية الأولى لسفن "ساعار 6".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "التجربة حاكت عددا من سيناريوهات التهديدات الحالية والمستقبلية التي تفرض نفسها أثناء مواجهة ما، مثل الصواريخ، وصواريخ كروز والمسيرات، إذ يعد نجاح هذه التجربة حجر أساس ومهم في القدرات العسكرية، دفاعا عن مصالح إسرائيل الاستراتيجية والحيوية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "قدرة "القبة الدفاعية" ذو مستوى هام على صعيد القدرات الدفاعية لسفن الصواريخ، والتي تعد بمثابة قفزة نوعية في مجال حماية المصالح الحيوية والاقتصادية لدولة إسرائيل وتعزز التفوق البحري في المنطقة، وتعتمد "القبة الدفاعية" في سفن الصواريخ "ساعار 6" على نظام "القبة الحديدية" وهي مدمجة في النظام الوطني للدفاع الجوي، حيث تندرج في إطار أنظمة الدفاع الجوي المتطورة ومتعددة المستويات التي قامت إسرائيل بتطويرها".

من جانبه، قال وزير الدفاع، بيني غانتس: "أحيي مديرية الأبحاث، جيش الدفاع وشركة رافائيل، على إتمام التجربة الفريدة..التكنولوجيا التي نقوم بتطويرها في النظام الدفاعي الخاص بإسرائيل، توفر لنا حرية عمل حيوية في مواجهة أذرع إيران في المنطقة والوسائل التي بحوزتهم والقابلة للتطور، وسنبقى دوما متقدمين عليهم وسنستمر بإبراز قدراتنا الدفاعية والهجومية، للحفاظ على التفوق الأمني لإسرائيل في المنطقة، للحفاظ على مواطني إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".

هذا وأوضح مدير مديرية الأبحاث، تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع، العميد احتياط، د. دانيال غولد، قائلا: "نجاح هذه التجربة هو نقلة نوعية إضافية تكنولوجية في مجال أنظمة الدفاع الصاروخي، بفضل رؤية تكنولوجية تقودها المديرية بالتعاون مع جيش الدفاع والصناعات الدفاعية".

وأضاف دانيال غولد قائلا: "نظام القبة الحديدية يسجل اليوم نقلة نوعية تاريخية إضافية في إتمام تجارب الاعتراضات البحرية التي تم تثبيتها لأول مرة على سفينة ماجن "ساعار6".. بفضل الرادار الضخم الذي تم تطويره خصيصا لهذه المهمة الدفاعية، رصد النظام التهديدات الصاروخية والمسيرات التي وجهناها إليه وتم اعتراضها من قبل القبة الحديدية البحرية وتدميرها بشكل نهائي..نجاح التجربة يعزز من أمننا وقدراتنا للدفاع عن سيادتنا والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل".

المصدر: RT