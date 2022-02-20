بعد "نجاح مسيرة حسان بمهمتها".."حزب الله" يحذر إسرائيل

حذر رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني،​ ​هاشم صفي الدين، من "أن من يتحدى حزب الله سينكسر ويهزم في أي مكان".

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وفي حفل أقيم بمدينة النبطية الجنوبية، قال ​هاشم صفي الدين​: "إننا أقوياء، والمستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمها القائد الراحل، حسان اللقيس، والتي ترسمها مسيرة "حسان"، والآتي أعظم، وستجعل الإسرائيلي مذهولا أمام قدرات ​المقاومة​".

وأضاف صفي الدين: "إذا أراد الأمريكي من خلال الضغط والحصار على لبنان، اقتصاديا وماليا، إراحة العدو الإسرائيلي وتخفيف القلق، فإن طائرتنا بالأمس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقا".

وأكمل رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله": "أزلام أمريكا يحلمون بمواقع متقدمة، وأنا أقول لكم أنتم جميعا الذين تستظلون بالخيمة الأمريكية وتتوقعون "الشحادة من الخليج"..سيأتي اليوم الذي تجدون فيه كل أموالكم تذهب مع الرياح بلا قيمة، ومن يتحدى "حزب الله" سينكسر ويهزم في أي مكان".

واستطرد: "أمريكا بسفارتها وحلفائها تنفق أموال من أجل تخريب لبنان من خلال الجمعيات لتشويه صورة حزب الله، وأنا أقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا 6 ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب، ونحن لم نعلن عنه سابقا..المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز، وما نقوم به هو فعل في تحقيق الهدف في كل المجالات".

وتابع صفي الدين: "المقاومة لكي تبقى نموذجا من خلال المواجهة والتقدم، يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب، وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية".

وكان "حزب الله" قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن "إطلاقه للطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها جالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول سبعين كيلومترا بشمال فلسطين المحتلة".

وأضاف: "رغم كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها، عادت الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة، بعد أن نفذت المهمة المطلوبة بنجاح، من دون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو الموجودة والمتبعة".

المصدر: "النشرة"