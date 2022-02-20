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شاحنة تقتحم مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية (صورة)

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شاحنة تقتحم مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية (صورة)
Globallookpress Sobhan Farajvan
مسجد جمكران
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اقتحمت شاحنة فجر الأحد إحدى بوابات مسجد جمكران في مدينة قم المقدسة وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.

وأوردت وكالة "فارس" أن "شاحنة دمرت الباب الرقم 6 للمسجد المقدس في جمكران عند الساعة الرابعة فجرا، ودخلت الى حرم المكان المقدس".

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرة إلى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت "تحمل الوقود" على متنها.

وبني مسجد جمكران في موقع يعتقد أنه شهد ظهورا للمهدي المغيب، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، ويؤم آلاف المؤمنين أسبوعيا.

وأوضحت "فارس" أنه تم إبعاد المصلين من قبل قوات الأمن بعيد الحادث.

المصدر: وكالات

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