شاحنة تقتحم مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية (صورة)

اقتحمت شاحنة فجر الأحد إحدى بوابات مسجد جمكران في مدينة قم المقدسة وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.

وأوردت وكالة "فارس" أن "شاحنة دمرت الباب الرقم 6 للمسجد المقدس في جمكران عند الساعة الرابعة فجرا، ودخلت الى حرم المكان المقدس".

خبرگزاری فارس نوشت که یک راننده تریلی بامداد یکشنبه یکم اسفند با شکستن یکی از در‌های مسجد جمکران وارد محدوده مسجد شده است و بعد از این اتفاق بازداشت شده است. فارس در این خبر نوشته که راننده مقداری بنزین در تریلی داشته است. pic.twitter.com/nSJZMhPUDp — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 20, 2022

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرة إلى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت "تحمل الوقود" على متنها.

وبني مسجد جمكران في موقع يعتقد أنه شهد ظهورا للمهدي المغيب، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، ويؤم آلاف المؤمنين أسبوعيا.

وأوضحت "فارس" أنه تم إبعاد المصلين من قبل قوات الأمن بعيد الحادث.

المصدر: وكالات