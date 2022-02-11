منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك

أكد رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو عقب زيارته لأوكرانيا، على "ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك" للتسوية في أوكرانيا.

وقال في بيان أعقب الزيارة إنه "ناقش مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا نزع التوتر واتخاذ تدابير تحقيق حل سلمي بجميع الأشكال، بما في ذلك عبر مجموعة الاتصال حول دونباس".

وشدد الزعماء الغربيون بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا على دعم اتفاقيات مينسك، وقال بايدن عقب محادثات جنيف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو 2021، إنه "سنواصل الدبلوماسية على غرار اتفاقيات مينسك".

المصدر: نوفوستي"