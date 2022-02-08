ماكرون بعد لقائه زيلينسكي: اتفاقات مينسك الطريق الوحيد إلى حل سلمي للنزاع في دونباس
AP Efrem Lukatsky
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم وجود بديل لاتفاقات مينسك كأساس لإيجاد حل سلمي للنزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي أعقاب لقاء أجراه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف اليوم الثلاثاء قال ماكرون: "اتفاقات مينسك هي الطريق الوحيد الذي سيمكّننا من إحلال السلام، والطريق الوحيد الذي سيتيح لنا إيجاد حل سياسي دائم".
ووصل الرئيس الفرنسي إلى كييف اليوم قادما من موسكو حيث أجرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات وبحث الجانبان خلالها الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك في سياق القضايا المتعلقة بالأمن في أوروبا، إلى جانب مواضيع أخرى.
المصدر: "تاس"
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