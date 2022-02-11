بيسكوف: كييف تبذل كل جهدها لكي لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سلطات أوكرانيا تبذل قصارى جهدها، من أجل عدم الوفاء بالالتزامات المحددة لها في اتفاقيات مينسك.

وأضاف بيسكوف: "في الواقع، لا داعي لتعقيد المهمة. هذه المهمة تتلخص في ضمان تنفيذ حزمة تدابير مينسك، التي تم توضيحها بدقة تامة في تسلسل معين، وهناك تم تحديد التزامات كل الأطراف. لكن حتى الآن، لم يتمكن المتفاوضون من الاقتراب من إنجاز هذه المهمة".

إقرأ المزيد

وأشار بيسكوف إلى أن الجانب الأوكراني يفعل كل شيء، ويقدم التفسيرات المختلفة، من أجل عدم الوفاء بالالتزامات المحددة له.

يوم أمس شهدت برلين، إجراء محادثات بين مستشاري قادة دول رباعية النورماندي (روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا). واستغرقت هذه المفاوضات قرابة تسع ساعات لكن الأطراف فشلت في تحقيق نتائج والاتفاق على البيان الختامي.

المصدر: تاس