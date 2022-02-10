الطبيب التركي سركان طوبال أوغلو: نتائج مسحات كورونا للرئيس أردوغان خلال اليومين الأخيرين سلبية

أكد الطبيب التركي سركان طوبال أوغلو أن نتائج مسحات كورونا للرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين الأخيرين كانت سلبية.

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وصرح سركان طوبال أوغلو بأن الرئيس أردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم الجمعة.

وفي الخامس من فبراير أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصابته وعقيلته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا.

وكتب أردوغان في تغريدة حينها إن نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19 الذي أجراه مع زوجته بعد أعراض خفيفة كانت إيجابية.

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

المصدر: الأناضول