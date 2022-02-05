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إصابة الرئيس التركي وعقيلته بفيروس كورونا

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إصابة الرئيس التركي وعقيلته بفيروس كورونا
Globallookpress Arne Immanuel Bänsch
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".

المصدر: RT

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