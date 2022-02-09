بريطانيا.. قانون المواقع الإباحية الجديد يشمل مستخدمي Reddit وTwitter

أفادت صحيفة "الغارديان"، اليوم الأربعاء، بأن قانون المواقع الإباحية الجديد الذي يشترط التحقق من عمر المستخدمين سيؤثر أيضا على رواد موقعي Reddit وTwitter.

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ووفقا للصحيفة، فإن القانون يشترط على الموقعين المذكورين أن يقدم مستخدموهما دليلا على أن أعمارهم تتجاوز 18 عاما، لأن المنصتين تتيحان توفير مواد إباحية، على خلاف موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" اللذين حظرا بالفعل المحتوى الإباحي.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن المواقع الإلكترونية الإباحية كافة من المقرر أن تكون مطالبة قانونا بالتحقق من أن المستخدمين يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر.

وقالت السلطات البريطانية إنه إذا أخفقت المواقع الإلكترونية في الامتثال، فيمكن تغريمها بنسبة تصل إلى 10 بالمائة من مبيعاتها السنوية العالمية.

ويمكن أيضا حظر مواقع في المملكة المتحدة من قبل جهة تنظيم الاتصالات، كما يمكن تحميل رؤساء الشركات مسؤولية جنائية.

المصدر: "الغارديان" + وكالات