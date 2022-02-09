"RT DE" تطعن بقرار الحظر المفروض عليها في ألمانيا

طعنت شركة "RT DE Productions" في قرار الحظر المفروض على عمل "RT DE" في ألمانيا ، وفق ما ذكرته قناة "RT" على تلغرام.

وجاء في المنشور: " تقدمت شركة RT DE Productions GmbH بطلب إلى المحكمة الإدارية في برلين مطالبة بإلغاء القرار الخاطئ الصادر عن الهيئة التنظيمية الألمانية MABB، التي حظرت بث قناة RT DE في ألمانيا".

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وأضاف المنشور: "يدعي ممثلو MABB أن RT DE Productions هي المسؤولة عن بث قناة RT DE ، لكن في الواقع يتم تنفيذها بواسطة ANO TV-Novosti من موسكو، لذا فإن كل هذه التكهنات لا علاقة لها بالواقع".



وقال البيان "نتوقع أن تلغي المحكمة الإدارية في برلين القرار الخاطئ الصادر عن MABB".

في 1 فبراير، حظرت لجنة التسجيل والإشراف على المنظمين الإعلاميين في ألمانيا رسميا بث مواد RT DE في ألمانيا ، مشيرة إلى أن المنظمين لم يكن لديهم الإذن اللازم.

في الوقت نفسه ، حصلت "RT DE" على ترخيص في صربيا - وفقا للاتفاقية الأوروبية للبث التلفزيوني عبر الحدود، يمنح هذا الترخيص العمل في معظم دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك ألمانيا.

وردا على إجراءات ألمانيا، في 5 فبراير، أعلنت موسكو إنهاء عمل قناة "دويتشه فيله" الألمانية في روسيا.

المصدر: RT