هيئة الرقابة على وسائل الإعلام في ألمانيا تحظر بث قناة RT DE

قررت الهيئة الألمانية المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام اليوم الأربعاء حظر بث قناة RT الروسية الناطقة باللغة الألمانية في البلاد.

وأعلنت هيئة الرقابة الألمانية MABB أن حظر بث قناة RT DE الجديدة يأتي بدعوى "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة".

وأبلغت MABB شركة RT DE Productions التي تتخذ من برلين مقرا لها في إخطار رسمي اليوم بأن حظر بث القناة يأتي ضمن إطار دعوى رفعتها الهيئة في 17 ديسمبر الماضي.

وفي هذه الوثيقة ذكرت MABB أنها تعتبر نفسها الهيئة الأوروبية الوحيدة المختصة لترخيص بث RT DE في البلاد.

ويشمل قرار الحظر بحث قناة RT الجديدة عبر قمر Eutelsat والتلفاز الذكي ومنصة Odyssey وتطبيق RT الرسمي.

وبإمكان RT DE Productions تقديم طعن على هذا الإجراء في غضون أربعة أسابيع.

من جانبها، تصر RT DE على أن رخصة البث التي صدرت لها في صربيا في ديسمبر الماضي حتى عام 2029 تتيح لها البث في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بناء على قوانين التكتل السارية في مجال الإعلام.

وسبق أن ألزمت هيئة الرقابة الألمانية في 22 ديسمبر 2021 الشركة المشغلة للقمر الصناعي Eutelsat 9B بوقف بث RT DE عبر منصتها في البلاد.

وسبق أن حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات رد، ما لم تتخل حكومة ألمانيا عن قرار حظر بث RT DE عبر القمر الصناعي.

المصدر: RT + "فرانس برس"