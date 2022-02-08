بيسكوف يعلق على موعد زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا

علق الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا ولقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الاستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا: "في الواقع، هناك مثل هذه الزيارة للرئيس الروسي إلى تركيا في المستقبل، وقد تحدثنا بالفعل عن هذه الزيارة أكثر من مرة، كما اتفق بوتين وأردوغان على أن الزيارة ستتم في الموعد المحدد للرؤساء، وبحسب حالة الظروف الوبائية (كورونا). ولا توجد تواريخ محددة حتى الآن ، لكن سيتم الاتفاق عليها عبر القنوات الدبلوماسية".

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المصدر: نوفوستي