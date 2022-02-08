الرئاسة التركية: التفاوض بين بوتين وزيلينسكي ضروري لحل الأزمة

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلعب دورا مهما لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مقابلة مع قناة تركية، أهمية الحوار والتفاوض بين بوتين وزيلينسكي لحل الأزمة القائمة بين البلدين.

وأعرب قالن عن اعتقاده بأن أردوغان سيلعب دورا مهما لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، موضحا أن "زيارة أردوغان إلى أوكرانيا الأسبوع الفائت، جاءت في مرحلة حساسة للغاية، وحظيت بترحيب كييف وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وشدد قالن على أن "الهدف الرئيسي لبوتين ليس اقتحام أوكرانيا واحتلالها، وإنما البدء بمفاوضات جديدة مع الغرب حول العديد من القضايا".

وردا على سؤال، حول التغيرات التي أدت إلى بدء مرحلة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، قال: "إن ما تغير هو أن عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو الذي استمر 15 عاما، قد انتهى، والحكومة الإسرائيلية الجديدة تضم عناصر مختلفة، ولأول مرة هناك مجموعات فلسطينية داخل الحكومة الحالية".

وأضاف: "هناك بعدان أساسيان في علاقاتنا مع إسرائيل. البعد الأول هو الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة، والثاني هو القضية الفلسطينية، وقد أبلغنا الإسرائيليين بأن القضية الفلسطينية هي قضية عدالة بالنسبة لنا".

من جهة أخرى، لفت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة في مارس المقبل، ستكون لها نتائج إيجابية للبلدين وللفلسطينيين.

المصدر: "الأناضول"