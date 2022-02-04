قائد الأسطول الخامس الأميركي: تعاون كبير مع البحرية الإسرائيلية للعمل ضد إيران

قال قائد الأسطول الخامس في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، إن هناك تعاونا كبيرا مع البحرية الإسرائيلية في العمل ضد إيران في الساحة البحرية.

وخلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي قال كوبر إن الأشهر الأخيرة شهدت توسيع التعاون "بشكل كبير مع البحرية الإسرائيلية بخصوص الصراع ضد إيران في الساحة البحرية"، وأضاف أن "هناك فرصا جديدة بشكل عام، وأنا أتحدث عنها مع قائد البحرية الإسرائيلية".

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وحول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لمقر قيادة الأسطول الخامس للجيش الأميركي في البحرين يوم أمس الخميس، علّق كوبر، قائلا "إنه يوم تاريخي، وشرف عظيم لنا أن نكون جزءا من العلاقة بين إسرائيل والبحرين، هاتان دولتان تربطنا بهما علاقة استراتيجية".

المصدر: "سبوتنيك"