غانتس: إسرائيل ستواصل تعزيز الأواصر مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة

أكد وزير الدفاع، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل تعزيز الأواصر مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وهي على استعداد لمد يد العون والتعاون على الساحة القتالية لضمان استتباب الاستقرار.

وفي تصريح خلال زيارته إلى قاعدة الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للبحرية الأمريكية، في البحرين، قال غانتس: "أنهيت الآن زيارة هامة جدا إلى الأسطول الخامس برفقة قائد البحرية الإسرائيلية ديفيد ساعر سلمة وقائد الأسطول الخامس الادميرال براد كوبر".

وأشار إلى أنه "بفضل اتفاقيات ابراهام وانتقال إسرائيل إلى سانتكوم (القيادة المركزية) فإن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والأسطول الخامس الأمريكي يتعزز، وأيضا بين الأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "هذا التعاون الاستراتيجي أمر بالغ الأهمية في مواجهة التحديات النامية في المنطقة".

Ariel Hermoni وزارة الدفاع الإسرائيلية،

وأشار إلى أن "تعميق التعاون سيمكننا من الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن المصالح المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة والبحرين"، مضيفا: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقوم على المصالح المشتركة، وربما الأهم من ذلك على القيم المشتركة. تعاوننا العسكري هو انعكاس لذلك".

وقال: "بعد أن عملت كملحق عسكري في واشنطن ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ، أدركت معنى ووزن شراكتنا الاستراتيجية"، مؤكدا "أننا سنواصل العمل معا حتى تزدهر هذه المنطقة وتنعم بالسلام والاستقرار والأمن".

Ariel Hermoni وزارة الدفاع الإسرائيلية،

المصدر: وزارة الدفاع الإسرائيلية