إذاعة الجيش الإسرائيلي: طائرة غانتس مرت فوق السعودية في طريقها إلى البحرين

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرة التي نقلت وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من تل أبيب إلى البحرين، مرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية.

وكتب دورون كادوش، مراسل الإذاعة الذي يرافق غانتس في زيارته إلى البحرين: "هبط وزير الدفاع بني غانتس قبل بضع دقائق في زيارة رسمية للبحرين. أول زيارة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي إلى الخليج العربي. في الطريق مرت الطائرة التابعة للقوات الجوية فوق العاصمة الأردنية عمان (في الصورة) وفوق المملكة العربية السعودية".

שר הביטחון בני גנץ נחת לפני מספר דקות לביקור רשמי בבחריין - הביקור הרשמי הראשון של שר ביטחון ישראלי במפרץ הפרסי.

בדרך - המטוס של חיל האוויר עבר מעל עמאן בירת ירדן (בתמונה) ומעל סעודיה.

כל העדכונים מהביקור כאן וב-@GLZRadiopic.twitter.com/qXncqOMXit — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 2, 2022

وقال في تغريدة أخرى: "الطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين هي من طراز بوينغ 707 التي كانت في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2011. في الماضي كانت الطائرة في خدمة الرؤساء المصريين (القوات الجوية المصرية 1) وهي الطائرة التي نقلت (الرئيس المصري الراحل أنور) السادات عام 1977 في أول زيارة تاريخية له لإسرائيل".

המטוס שגנץ טס בו לבחריין הוא מטוס בואינג 707 שנמצא בשירות חיל האוויר הישראלי מאז 2011. בעבר המטוס היה בשירות נשיאי מצרים (האייר פורס 1 המצרי) והוא המטוס שהביא בשנת 1977 את סאדאת לביקורו הראשון וההיסטורי בישראל. pic.twitter.com/iYHCgXnd7a — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 2, 2022

كما نشر مراسل القناة 11 وإذاعة "كان" تغريدة قال فيها: "هبط وزير الدفاع بني غانتس في البحرين في رحلة عسكرية (رام 295) التي حلقت فوق المملكة العربية السعودية".

שר הביטחון בני גנץ נחת לפני זמן קצר בבחריין בטיסה צבאית (ראם 295) שעברה בשמי סעודיה 🇮🇱🇧🇭🇸🇦 pic.twitter.com/2LX0Ifs1dh — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 2, 2022

المصدر: RT