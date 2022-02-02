وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين.

وأفاد مراسل موقع "والا" الإسرائيلي باراك رافيد في تغريدة عبر "تويتر" بأن "غانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي للبحرين. ومن المتوقع أن يوقع غانتس اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين".

ברייקינג: שר הביטחון בני גנץ נחת במנאמה בירת בחריין. זהו הביקור הרשמי הראשון אי פעם של שר ביטחון ישראל בבחריין. גנץ צפוי לחתום על הסכם היסטורי לשיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל לבין בחריין — Barak Ravid (@BarakRavid) February 2, 2022

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".

🚨🇮🇱🇧🇭Just in: Israel Defense Minister arrvies at #Bahrain for a first visit ever. A defense pact will be signed with this kingdom. pic.twitter.com/a7eC3VNjzG — Terror Alarm (@terror_alarm) February 2, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية