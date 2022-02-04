المفوضية الأوروبية تستبعد وقوع مشاكل في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا

استبعدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن تكون هنالك مشاكل في إمدادات الغاز إلى أوروبا ما دامت شركة غازبروم وروسيا "تفيان بوعودهما"، بحسب تعبيرها.

وقالت رئيسة المفوضية في رد على سؤال عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مهددا بمشاكل في إمدادات الغاز: "ليس بالضرورة، ما دامت غازبروم وروسيا تفيان بوعودهما بشأن إمدادات الغاز. ولكن علينا أن نسأل أنفسنا ماذا سيحدث إذا كثفت روسيا سلوكها العدواني تجاه أوكرانيا".

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من جانب آخر قالت فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات، تعليقا على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى موسكو : "هنغاريا ما زالت تدعم جميع العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوروبا أهم بالنسبة لهنغاريا من روسيا".

وجرت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في موسكو هذا الأسبوع. وقال بوتين في وقت لاحق إن الاجتماع عقد في جو بناء تقليدي وعملي.

ويزعم الغرب خلال الأشهر القليلة الماضية أن "روسيا تعد لأعمال هجومية" في أوكرانيا، وهدد باتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، فيما نفت موسكو مرارا هذه المزاعم وأشارت إلى أنه "من غير المجدي التواصل بلغة العقوبات".

المصدر: نوفوستي