بوتين يطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير مفاوضات روسيا مع الغرب حول ضمانات الأمن
Sputnik Alexey Nikolsky
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أنه سيطلعه على سير مفاوضات موسكو مع واشنطن والناتو حول ضمانات الأمن.
وفي مستهل اللقاء الذي عقد في الكرملين ذكر بوتين أن موسكو كانت قد بعثت سابقا مقترحاتها للدول الغربية حول قطع الطرفين التزامات ملزمة قانونا بخصوص ضمانات الأمن في أوروبا، مضيفا: "من المهم بالنسبة لي أن أتبادل الآراء معك حول الوضع الراهن في مجال الأمن. وسأطلعك بكل سرور على تطور هذه العملية".
المصدر: "تاس"
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