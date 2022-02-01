 
مباشر

بوتين يطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير مفاوضات روسيا مع الغرب حول ضمانات الأمن

أخبار روسيا

بوتين يطلع رئيس وزراء هنغاريا على سير مفاوضات روسيا مع الغرب حول ضمانات الأمن
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان - صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sarb

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أنه سيطلعه على سير مفاوضات موسكو مع واشنطن والناتو حول ضمانات الأمن.

إقرأ المزيد
هنغاريا: لا داعي لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا وسلوك أوكرانيا غير مقبول
هنغاريا: لا داعي لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا وسلوك أوكرانيا غير مقبول

وفي مستهل اللقاء الذي عقد في الكرملين ذكر بوتين أن موسكو كانت قد بعثت سابقا مقترحاتها للدول الغربية حول قطع الطرفين التزامات ملزمة قانونا بخصوص ضمانات الأمن في أوروبا، مضيفا: "من المهم بالنسبة لي أن أتبادل الآراء معك حول الوضع الراهن في مجال الأمن. وسأطلعك بكل سرور على تطور هذه العملية".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا