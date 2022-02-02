بوتين يناقش مع نظيره الأرجنتيني الخميس تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيناقش غدا الخميس مع الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي سيزور روسيا، تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
وذكر المكتب الصحفي، في بيانه اليوم، أن الرئيسين سيبحثان أيضا، تعاون الدولتين في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأضاف البيان: "من المقرر مناقشة حالة وآفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية-الأرجنتينية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكذلك التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا".
وسيتبادل الرئيسان كذلك، وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
المصدر: تاس
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