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رئيس الأرجنتين: حاولت إقناع زعماء أوروبيين بفاعلية "سبوتنيك V"

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رئيس الأرجنتين: حاولت إقناع زعماء أوروبيين بفاعلية
Globallookpress Martin Zabala/Xinhua
الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز
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كشف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه حاول إقناع زعماء دول أوروبية ومنظمة الصحة العالمية بفاعلية لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وأكد لهم أن الأرجنتين خير دليل على نجاعته.

وقال فرنانديز في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "تحدثت مع العديد من الزعماء الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين ومدير منظمة الصحة العالمية، وأكدت لهم بوضوح أن الأرجنتين أفضل دليل على فاعلية "سبوتنيك V".

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يذكر أن "سبوتنيك V" أصبح أول لقاح حصلت عليه الأرجنتين، حيث أصدرت السلطات الصحية في البلاد ترخيصا له في 23 ديسمبر 2020، وفي 29 ديسمبر بدأت باستخدامه لتطعيم الكوادر الطبية.

وتلقى الرئيس فرنانديز نفسه اللقاح الروسي في يناير العام الماضي، ومرت إصابته بفيروس كورونا في أبريل دون أي صعوبات أو مشاكل خطيرة على الصحة.

وفي ديسمبر الماضي أعلن فرنانديز أنه تلقى الجرعة المعززة من "سبوتنيك V".

المصدر: تاس

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