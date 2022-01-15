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الصحة العالمية: روسيا قدمت جميع الوثائق المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V"

الصحة

الصحة العالمية: روسيا قدمت جميع الوثائق المتعلقة بلقاح
Sputnik Константин Михальчевский
لقاح سبوتنيك V الروسي - أرشيف
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أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوجنوفيتش أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي زود المنظمة بجميع الوثائق المتعلقة بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا.

وقالت عبر قناة "سولوفيوف لايف": "قدم صندوق الاستثمارات المباشرة جميع الوثائق اللازمة لتسجيل اللقاح".

وأشار مدير التنظيم والتأهيل في المنظمة روجيريو غاسبار في ديسمبر الماضي إلى أن "المنظمة تتوقع تقديم روسيا جميع الوثائق الخاصة بلقاحها المذكور إلى الصحة العالمية حتى نهاية يناير، وأن المنظمة مستعدة لزيارة مواقع إنتاج هذا اللقاح في روسيا".

بدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين مطلع يناير الجاري أن "موسكو تسجل إشارات مشجعة لإقرار منظمة الصحة العالمية لقاح "سبوتنيك V" الروسي".

المصدر: "نوفوستي"

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