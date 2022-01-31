إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق

أعلن المدعي العام في ولاية نيويورك طيّ التحقيق في التهم المنسوبة لحاكم الولاية السابق أندرو كومو بالاعتداء الجنسي، وأسقط التهم عنه.

وقال المدعي العام غريغوري أوكس: "خلص مكتب المدعي العام لمقاطعة أوسويغو إلى أنه لا يوجد أساس قانوني كاف لتوجيه اتهامات جنائية ضد الحاكم السابق أندرو كومو بناء على مزاعم الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه من قبل فرجينيا ليمياتيس".

وأضاف: "القرار يجب ألا يفسر بأي حال من الأحوال ... على أنه يلقي بظلال من الشك على شخصية السيدة ليمياتيس أو مصداقيتها"، داعيا المشرعين في الولاية إلى إصلاح قوانين التحرش الجنسي "لتعكس التجارب الحية للضحايا".

وأوكس، هو رابع مدع عام يرفض توجيه التهم إلى كومو استنادا إلى الادعاءات الواردة في تقرير أغسطس 2020 من قبل محققين يعملون لصالح المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.

واستقال كومو في أغسطس بعد تقرير يفصل اتهامات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق من قبل 11 امرأة، بما في ذلك موظفات سابقات ورجل شرطة.

المصدر: abc news