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الولايات المتحدة.. إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق

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الولايات المتحدة.. إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق
AFP
ألحاكم السابق لولاية نيويرك الأمريكية أندرو كومو
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أسقط ديفيد سواريس مدعي نيويورك تهم الاعتداء الجنسي عن الحاكم السابق للولاية أندرو كومو.

وقال مكتب سواريس في بيان له إن المراجعة الشاملة والمستقلة للتحقيق في الادعاءات ضد كومو انتهت.

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المساعدة السابقة لكومو بريتاني كوميسو التي تقدمت بشكوى جنائية ضد الحاكم السابق تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي أسقطت الدعوى.

ويأتي قرار المدعي العام لمقاطعة ألباني قبل 3 أيام من موعد مثول كومو أمام المحكمة.

في أغسطس الماضي، أعلن كومو استقالته، بعد أيام من توصل تحقيق مستقل إلى تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

ووصف كومو خلال مؤتمر صحفي التحقيقات بحقه بأنها "ذات دوافع سياسية"، معتبرا أنه يتنحى لأنه "لا يرغب أبدا في أن يكون غير مجدي بأي شكل من الأشكال".

المصدر: RT+ NEWYORK TIMES  

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