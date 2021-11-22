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نيويورك.. بروز أدلة على ممارسة الحاكم السابق أندرو كومو التحرش الجنسي 

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نيويورك.. بروز أدلة على ممارسة الحاكم السابق أندرو كومو التحرش الجنسي 
Reuters Caitlin Ochs/File Photo
حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو
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أكدت جمعية ولاية نيويورك الأمريكية ضلوع حاكم الولاية السابق أندرو كومو في حوادث تحرش جنسي.

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وجاء في وثيقة معدة باسم اللجنة القانونية بالجمعية، وهي الغرفة الأولى في برلمان الولاية: "لقد خلصنا إلى أدلة دامغة على ضلوع الحاكم السابق كومو في حوادث تحرش جنسي".

وكان كومو اضطر للاستقالة في أغسطس الماضي على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بعد أن أعلنت 11 امرأة عملن معه في فترات زمنية مختلفة عن تعرضهن للتحرش منه.

وأعلن كومو أنه لم يرتكب أي "خطأ" وأن جميع الاتهامات الموجهة إليه "باطلة" ولها "خلفية سياسية".

 

المصدر: "نوفوستي"

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