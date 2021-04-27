كومو: لم أرتكب أي خطأ والاتهامات ضدي بالتحرش باطلة

أكد حاكم نيويورك أندرو كومو، أن التحقيقات في مزاعم تحرشه الجنسي لن تجد أي سوء سلوك لأنه "لم يرتكب أي خطأ"، وأن الاتهامات الموجهة له "باطلة".

ونفى كومو (63 عاما) بشكل قاطع جميع الاتهامات، وأصر على أن "عمل الموظفين في كتابه دروس القيادة، والذي نشر العام الماضي كان تطوعيا"، ملقيا باللوم على السياسة في التحقيق الفدرالي في تعامله مع وفيات دار رعاية المسنين بسبب كورونا.

وقال ردا على سؤال في ما إذا كان يتحرش بأي شخص: "لا. بكل بساطة، لا".

وتجنب حاكم نيويورك إلى حد كبير الأسئلة حول التحقيق الذي أشرف عليه المدعي العام للولاية ليتيتيا جيمس، قائلا: "لا أريد التدخل، ولكن من غير المرجح أن يجد جيمس مخالفات.. لا يمكن للتقرير أن يقول أي شيء مختلف لأنني لم أفعل أي شيء خاطئ".

وأعلن مجلس الولاية في مارس الماضي، عن تحقيقه الخاص في اتهامات سوء السلوك الجنسي وسوء التصرف في مكان العمل، والتستر المزعوم لوفيات دار رعاية المسنين، وكذلك استخدام موارد الدولة لكتاب كومو حول جائحة كورونا.

وأشار كومو، إلى أن "كل من عمل على الكتاب، عمل بشكل تطوعي، لم أجعلهم يوقعون على نموذج المتطوعين، إذا كان هذا هو ما تطلبونه".

ويواجه كومو أيضا تحقيقات فدرالية في تعامل الولاية مع وفيات دور رعاية المسنين، إذ يقول ناقدوه، إن "إدارته أجبرت دور رعاية المسنين على إعادة السكان المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات وقللت من عدد وفياتهم لجعل الولاية تبدو أكثر نجاحا"، الأمر الذي ينفيه كومو.

المصدر: وكالات