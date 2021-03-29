للمرة العاشرة.. حاكم نيويورك يواجه تهمة التحرش الجنسي

اتهمت امرأة تدعى شيري فيل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بـ"التحرش الجنسي"، لتصبح السيدة العاشرة التي تدعي عليه في هذه القضية.

وقالت فيل في مؤتمر صحفي إن كومو قبلها على الخدين في عام 2017، أثناء قيامه بجولة على المنازل، بما في ذلك منزلها، التي تضررت بفعل مياه الفيضانات من بحيرة أونتاريو.

وذكرت فيل أنه بينما أوضح كومو طريقة تقبيله لها، كانت على طريقة التحية التي يقدمها الأمريكيون الإيطاليون لبعضهم البعض، إلا أن التعليقات الأخرى التي أدلى بها خلال جولته في منزلها أدت إلى الاعتقاد بأن هذه اللفتة "مشحونة جنسيا".

وقالت إن كومو بقي في منزلها بينما غادر مساعدوه ومسؤولو البلدة، ثم اقترب منها وقال لها إنها جميلة، قبل أن يودعها ويغادر، مشيرة إلى أنه بسبب هذا التعليق أطلق الجيران عليها لقب "صديقة الحاكم الجديدة".

وادعاء فيل هو العاشر على كومو في الأسابيع الأخيرة إلا أنه ينفي وجود أي اتصال جسدي غير لائق مع أي امرأة، لكنه أقر بأن بعض تعليقاته "أسيء تفسيرها على أنها مغازلة غير مرغوب فيها".

المصدر: The Hill