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السفير الروسي في لندن: لا أفهم كيف تريدون الحديث مع روسيا وأنتم تهددونها؟

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السفير الروسي في لندن: لا أفهم كيف تريدون الحديث مع روسيا وأنتم تهددونها؟
Globallookpress MFA Russia
السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين
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علق السفير الروسي لدى لندن أندريه كيلين على إعلان رئاسة وزراء المملكة عن قيام وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين بزيارة موسكو في غضون أيام قريبة.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الاثنين أكد الدبلوماسي خطط وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس لزيارة موسكو. وأشار إلى أن هذا النبأ سبقه إطلاق كل منهما تهديدات لموسكو على خلفية تصاعد التوتر حول أوكرانيا. ووصف كيلين هذه التهديدات بمحاولة لندن خلق "موقع قوة" لها قبيل المحادثات مع موسكو، لافتا إلى أنه "من غير المجدي التحدث معنا انطلاقا من هذا الموقع". وأضاف: "وبصراحة القول لا أفهم كيف يمكن لأحد أن يستعد لزيارتنا من أجل إجراء حوار معنا وله مثل هذا المزاج".

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وأمس الأحد صرحت ليز تراس بأنها لا تستبعد مصادرة ممتلكات "الأوليغارشيات الروس" في لندن ضمن إطار تشديد نظام العقوبات ضد روسيا في حال تصاعد الوضع حول أوكرانيا.

من جهته قال بن والاس الخميس الماضي، عندما سئل عن "خطط موسكو لغزو أوكرانيا" إن "هناك إمكانية لوقف ذلك".

ولم يستبعد كيلين أن إطلاق هذه التصريحات قد تكون نتيجة لتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للضغوط من قبل المعارضة، لكنه ذكر أنها في كل حال لن تنعكس إيجابا على العلاقات بين موسكو ولندن.

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وكان الكرملين أعلن مرارا أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، وأكدت موسكو على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أنها لن تقدم على الحرب إن لم تفرض عليها، لكنها جاهزة لكافة السيناريوهات.

المصدر: "نوفوستي"

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